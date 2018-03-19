«زايد للإسكان» يطلق مشروع دليل معايير السعادة

كشف معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن إنجاز البرنامج مشروع حي الرقايب السكني بإمارة عجمان الذي يشمل 306 وحدات سكنية ومساحات واسعة من المسطحات الخضراء والمرافق، بمواصفات حديثة تلبي احتياجات المستفيدين من الوحدات السكنية وتسهم في تحقيق السعادة للقاطنين فيه، وبالتزامن مع إنجاز مشروع الرقايب، واحتفالات الدولة باليوم العالمي للسعادة، تم الإعلان عن إطلاق مشروع «دليل معايير السعادة وجودة الحياة في المجتمعات السكنية» خلال زيارة تفقدية للمشروع أجراها معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وشملت جولة الوزيرين، لقاء عدد من المواطنين المستحقين للوحدات السكنية بمشروع حي الرقايب والاحتفاء بتسليمهم الوحدات المخصصة لهم، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول المشروع والمرافق المتوفرة فيه.

ويهدف «دليل معايير السعادة وجودة الحياة في المجتمعات السكنية»، الذي أطلقه برنامج الشيخ زايد للإسكان بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية إلى تطوير معايير السعادة وجودة الحياة وتبنيها في تصميم وإنشاء المجتمعات السكنية في كافة مشاريع برنامج الشيخ زايد للإسكان، وتعميمها على الجهات للاستفادة منها في تطوير وتشييد مجتمعاتها السكنية.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله النعيمي أن السعادة بدأت من فكر زايد، رحمه الله، والآن أصبحت منهجاً ننتهجه ومبادرات ومؤشرات نقيسها باستمرار في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفي هذا الإطار أوضح بأن البرنامج وضع نموذجاً إماراتياً لمدينة اجتماعية إنسانية مستدامة عن طريق وسائل تمكين اجتماعية في الأحياء السكنية التي ينفذها البرنامج من خلال الاهتمام بالوسائل البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية في الأحياء السكنية وتوفير متطلبات المناخ الاجتماعي للأسرة المواطنة وتعزيز حركة المشاة من خلال ممرات خاصة تمكن 50% من الطلبة القاطنين في الحي السكني من الذهاب إلى مدارسهم سيراً على الأقدام أو على الدراجات الهوائية، من دون الحاجة إلى وسائل المواصلات.

وأضاف معاليه أن البرنامج يوفر مناطق مخصصة لتجمع الأهالي ولعب الأطفال في الأحياء السكنية كما يطل كل مسكن على حديقة مغلقة حفاظاً على الخصوصية فضلاً عن تزويد الأحياء السكنية بجميع المرافق الخدمية من مراكز صحية ومدارس لمختلف المراحل التعليمية ومحال تجارية ومساجد تلبية لاحتياجات السكان، وجميع هذه الخدمات ستوفر متطلبات المناخ الاجتماعي للأسرة المواطنة وبالشكل المناسب لنمط الاحتياجات الأسرية والتي تساهم في إيجاد مناخ أسري اجتماعي مع مختلف الساكنين في الحي السكني الأمر الذي يعزز صور الانتماء والأمان لهذا الوطن المعطاء.

سعادة

من جهتها، قالت معالي عهود الرومي إن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية يعمل مع كافة الشركاء والجهات الحكومية لتطوير سياسات وبرامج ومبادرات تعزز سعادة مختلف فئات المجتمع، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتكثيف الجهود الكفيلة بتحقيق السعادة وتعزيز مستويات جودة الحياة عبر كافة مبادرات حكومة دولة الإمارات.

وأضافت: نشهد اليوم توجهاً عالمياً جديداً في التخطيط الحضري للمجتمعات السكنية يركز على معايير جودة حياة الناس ويوظف الإمكانات التي تحقق راحتهم وتعزز سعادتهم، مشيرة إلى أن الدليل يدعم توفير مساحات تتيح بناء علاقات اجتماعية تفاعلية وطيدة تعزز انتماء السكان

معايير

وسيتم تطوير الدليل من خلال الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، ودراسة السياسات والتشريعات التخطيطية المتوفرة لدى وزارة تطوير البنية التحتية وجميع دوائر التخطيط والمساحة ودوائر الإسكان الحكومي والبلديات في مختلف إمارات الدولة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط الحضري وتطوير المشاريع الإسكانية العالمية، بما يحافظ على العادات والتقاليد الوطنية والعمل على تعزيز التلاحم المجتمعي والأسري في هذه المجتمعات وتقديم مجموعة من المرافق والخدمات بمواصفات ومعايير تحقق وتعزز مستويات السعادة وتعمل على وضع دليل وإطار وطني ومعايير استرشاديه لكافة الجهات من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص ليتم تبنيها وتطبيقها في مشاريع التخطيط والتشييد لمشاريع المجمعات السكنية، وتعزيز قدرات هذه المجتمعات السكنية في تطوير وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة تحقق الاستقرار والسعادة للمقيمين فيها.

وسيعمل برنامج الشيخ زايد للإسكان والبرنامج الوطني للسعادة والإيجابية على تطوير أداة لقياس نسبة استيفاء مشاريع المجتمعات السكنية في الدولة سواء الحكومية أو الخاصة، لمعايير «دليل معايير السعادة وجودة الحياة في المجتمعات السكنية»، واعتماد مستويات لتصنيف هذه المجتمعات بناء على النتائج المحققة، والبدء في تطبيق هذه الأداة على مشروع حي الرقايب السكني بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، والعمل على تطوير أداة ومنظومة متكاملة لقياس مستويات السعادة في مثل هذه المشاريع التنموية، بحيث تصبح مرجعية تخطيطية واجتماعية لكافة الجهات والمؤسسات المتخصصة على مستوى العالم.

مواصفات

واطلع الوزيران خلال الجولة على نماذج مشروع الرقايب السكني والمواصفات التخطيطية الحديثة التي تم مراعاتها ومستوى المرافق العامة لتلبية احتياجات المستفيدين من الوحدات السكنية في إطار جهود البرنامج المستمرة للتعرف على تجربة المواطنين في المجتمعات السكنية المنفذة من قبل برنامج «زايد للإسكان» في مختلف إمارات الدولة وضمان الاستفادة من هذه التجارب والاحتياجات في جميع المشاريع التي ينفذها «زايد للإسكان»، والبناء عليها وتطويرها بما يساهم في تحقيق السعادة للقاطنين فيها.