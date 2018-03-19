حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء إلى أسرة بو الحمام النعيمي

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء إلى أسرة بو الحمام النعيمي، في وفاة المغفور له الدكتور محمد راشد جاسم بو الحمام النعيمي، أستاذ الجغرافيا في جامعة الإمارات.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته خيمة العزاء، في منطقة الخران في رأس الخيمة، يرافقه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، عن صادق العزاء والمواساة إلى والد الفقيد رجل الأعمال راشد جاسم بو الحمام النعيمي، وإلى أشقائه جاسم وعبد العزيز، وإلى أنجاله راشد وأحمد ويوسف وجاسم، وإلى محمد جاسم راشد بو الحمام النعيمي، مدير مركز سعادة المتعاملين في دائرة بلدية رأس الخيمة، في وفاة عمه، وإلى أسرة الفقيد وذويه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والقبائل والشخصيات، وجموع من المعزين.