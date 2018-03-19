مبادرة صنّاع الأمل تضيء صخرة الروشة في بيروت

أضاء حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات في لبنان، مساء أول من أمس، بالتعاون مع بلدية بيروت، صخرة الروشة، المعلم الطبيعي الأبرز في العاصمة اللبنانية بيروت، بشعار مبادرة «صناع الأمل»، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، وذلك بهدف تسليط الضوء على هذه المبادرة التي تسعى إلى الاحتفاء بأولئك الذين يسعون إلى إحداث تغيير نوعي وإيجابي في مجتمعاتهم من خلال مشاريع ومبادرات تطوعية إنسانية دون مقابل.

وإلى جانب السفير الإماراتي، حضر عرض الإضاءة الذي استمر من الساعة السادسة مساءً وحتى منتصف الليل، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني، وعدد من المسؤولين من البلدية والمواطنين، الذين أعربوا عن اعتزازهم باختيار بيروت لتكون أول مدينة تستقبل دعوة «صناع الأمل» حيث جدد الشعار الذي أضيء على الصخرة العملاقة الدعوة للتسجيل في المبادرة التي لا تزال تستقبل طلبات ترشيح حتى 24 مارس الجاري.

من جهته، أكد السفير الإماراتي حمد الشامسي أن «صناع الأمل» تخاطب النساء والرجال العرب الذين يعملون من أجل الارتقاء بمجتمعاتهم، متبرعين بوقتهم وجهدهم وإمكاناتهم، أيا كانت، لمساعدة الآخرين والتصدي للتحديات في بيئاتهم ونشر الأمل والإيجابية، داعياً اللبنانيين والعرب للمشاركة في المبادرة.

ولفت إلى أن «المبادرة تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بأن صناع الأمل في وطننا العربي هم صناع الحضارة وهم صناع المستقبل، ونحن لا يمكن أن نرتقي إلا بالأمل، وإذا فرطنا في الأمل فإننا نفرط بأي فرصة لاستعادة مجدنا».