ولي عهد عجمان يحضر أفراح الغفلي والشامسي والكتبي

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة محمد بن خليفة الغفلي مساء أمس الأول بمناسبة زفاف نجليه حمدان إلى كريمة ربيع سلطان الرزي الشامسي، وعلي إلى كريمة سعيد بن مصبح بن غليطة الغفلي، وعائلة سيف سعيد بن دلوان الكتبي بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة سلطان راشد سلطان الشامسي، وذلك في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمنطقة الحميدية في مدينة عجمان.

كما حضر حفل الاستقبال إلى جانب سموه.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان.

وحضر الحفل أيضاً الشيخ سعيد بن راشد النعيمي إلى جانب أعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمحلية والمدعوين وكبار المسؤولين.

وقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي التهاني لعائلة آل الغفلي وآل الشامسي وآل الكتبي بهذه المناسبة.