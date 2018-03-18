هزاع بن زايد يشهد تخريج الدورة الـ 18 من مرشحي الكلية البحرية

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة، بمناسبة تخريج الدورة الـ 18 من مرشحي الكلية البحرية، وذلك في مقر "كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية" في أبوظبي.

حضر الحفل معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي وسعادة مطر الظاهري وكيل وزارة الدفاع ..كما شهد الاحتفال عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكبار ضباط القوات المسلحة، والشرطة وأولياء أمور الخريجين.

وبدأ الاحتفال بوصول سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، حيث كان في استقبال سموه في ميدان الاحتفالات معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية والعميد ركن بحري سالم محمد الكندي قائد الكلية.

وبارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للخريجين الجدد، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن وإعلاء رايته وحماية حدوده.

وأضاف سموه: "قواتنا المسلحة نموذج مشرف في إعداد جيل يحافظ على قيم دولتنا السامية ومتسلح بالمعرفة والخبرة والإرادة الصلبة".

بعدها أدى طابور العرض التحية العسكرية لسموه وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات ثم تقدم قائد الاستعراض مستأذناً سموه بتفتيش طابور الخريجين حيث تفضل سموه بتفقد طابور الخريجين ثم تليت آيات عطرة من الذكر الحكيم.

بعد ذلك استأذن قائد الطابور سموه لبدء الاستعراض، حيث قدم المرشحون الخريجون عرضاً عسكرياً مروراً أمام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مؤدين التحية العسكرية لسموه.

عقب ذلك تقدم طابور العرض بهيئة الاستعراض إلى الأمام، حيث أدوا التحية العسكرية لسموه، ثم ردد الخريجون قسم الولاء للوطن، وقيادته الحكيمة.

وألقى العميد ركن بحري سالم محمد الكندي قائد الكلية كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وقال: "في ظل القيادة الحكيمة تتوالى الإنجازات في مسيرة النمو والتطوير والبناء على الأصعدة والمستويات كافة، فقد أضحت المشاريع الجبارة ‏عنواناً لحاضر هذا الوطن المعطاء ومستقبله، لذا فإننا في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية ندرك بعمق ويقين مدى النهضة التي تعيشها دولة الإمارات في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، وما تشهده مؤسستنا العسكرية من تطور في التنظيم والقدرات، الأمر الذي يدفعنا إلى مواكبة هذه التطورات".

وأضاف قائد الكلية: "تشهد الكلية نمواً مضطرداً وتخطو خطوات كبيرة إلى الأمام بتوافر التقنيات الحديثة ووسائل التدريب العسكرية والتعليم الإلكتروني ‏إضافة إلى التدريب على المشبهات والتدريب العملي على الوحدات البحرية وتعاونها الأكاديمي مع كليات التقنية العليا، الأمر الذي يؤهلها لمضاهاة مثيلاتها في البحريات المتقدمة.

‏وتقدم العميد ركن الكندي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ‏رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأسمى آيات الشكر والعرفان على دعمهم اللامحدود، شاكراً أيضاً القيادة العامة للقوات المسلحة لما تبذله من متابعة حثيثة ودعم لإنجاح مهمة قيادة الكلية ومن ثم الدور الذي تقوم به كليات التقنية العليا في سبيل تطوير برنامج البكالوريوس للدراسات البحرية ولجميع من أسهم في مسيرة الكلية.

بعد ذلك قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بتسليم الجوائز لأوائل الدورة والمتفوقين مهنئاً ومباركاً لهم التميز والتفوق العلمي ثم جرت مراسم تسليم وتسلم العلم من مرشحي الكلية البحرية من الدورة المتخرجة إلى الدورة التاسعة عشرة، الذين أقسموا على صونها وإبقائها عالية خفاقة والذود عن حمى الوطن وحماية ترابه.

بعد ذلك هتف الجميع ثلاثاً بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتقدم قائد الطابور مستأذناً سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بالانصراف، حيث أدى الخريجون التحية العسكرية لسموه، ثم تم أخذ صورة تذكارية مع الخريجين.