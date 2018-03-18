محمد بن راشد يكرم أندريا زافيراكو بلقب أفضل معلمة في العالم

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في احتفال كبير أقيم مساء اليوم بفندق ومنتجع " أتلانتس " في نخلة جميرا في دبي المعلمة البريطانية " أندريا زافيراكو" معلمة الفنون والمنسوجات بمدرسة ألبرتون كوميونتي برنت في لندن الفائزة بلقب أفضل معلمة في العالم للعام 2018 ضمن المبادرة التي أطلقتها " مؤسسة فاركي" للسنة الرابعة على التوالي وحصلت على مبلغ مليون دولار قيمة الجائزة وكأس ذهبية.

حضر الاحتفال .. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي ورجل الأعمال صني فاركي رئيس ومؤسس مؤسسة فاركي صاحبة المبادرة و عدد من رؤساء الحكومات و وزراء التربية السابقين و قيادات تعليمية و تربوية و ثقافية و فنية من مختلف دول العالم.