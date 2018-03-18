وفد إعلامي إماراتي يزور مقر قناة "فرانس 24 العربي"

زار وفد إعلامي إماراتي أمس "السبت" مقر قناة "فرانس 24 العربي" في العاصمة الفرنسية باريس في إطار زيارته الحالية لفرنسا، وتفقد أقسامها المختلفة وقنواتها التي تبث أخبارها وبرامجها بالفرنسية والعربية والإنجليزية.

ضم الوفد، محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات "وام" ومحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين المدير التنفيذي للتحرير والنشر في "أبوظبي للإعلام" رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد" ومنى بوسمرة، رئيس تحرير صحيفة "البيان" ورائد برقاوي، رئيس تحرير تنفيذي صحيفة "الخليج" ومصطفى الزرعوني، مدير تحرير "الخليج تايمز".

والتقى الوفد خلال الزيارة، يوسف تسوري، رئيس تحرير القناة، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاعلامية والصحفية بين قناة "فرانس 24 العربي" ووسائل الاعلام الاماراتية بوجه عام، وكيفية الاستفادة المتبادلة بمجالات التطوير المهني، وتبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بأفضل الممارسات والتوجهات الإعلامية.

واطلع الوفد إلى طبيعة العمل في القناة الفرنسية وكيفية تأهيل واختيار كادرها الوظيفي والأساليب الصحفية المستخدمة في مجال معالجتها للأخبار وتحريرها وتكنولوجيا البث بوصفها قناة دولية ذات رسالة. وشاهد أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الإعلام المرئي.

و أعرب الوفد الإعلامي الإماراتي عن سعادته بإتاحة الفرصة لمجموعة من الإعلاميين الإماراتيين لزيارة القناة والتقاء رئيس تحريرها والعاملين فيها، وأكد أن الزيارة ستعمق التفاهم بين الجانبين من خلال تبادل وجهات النظر بين العاملين في قطاع الاعلام والصحافة، فيما يخص الاعلام ودوره في النهوض بالمجتمعات وتعزيز الوعي بشأن ما يشهده العالم من تطورات، وبث روح التسامح والتلاقي والتعاضد بين الجميع، وهو النهج الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذين يدعمون مسيرة الاعلام الاماراتي ليحلق بعيداً في فضاءات الاعلام إقليمياً ودولياً حاملاً على عاتقه رسالته القائمة على المساهمة في تعزيز نهضة الدولة ودعم مسيرتها المظفرة.

من جانبه، أعرب يوسف تسوري، رئيس تحرير "قناة فرانس 24 العربي" عن سعادته بلقاء الوفد الاعلامي الإماراتي، ووصفه بأنه كان فرصة لتبادل وجهات النظر مع كوكبة من قيادات الصحافة والاعلام في دولة الإمارات بشأن قضايا الاعلام وتقنياته وسبل تطويره على الصعد كافة.

وأكد أن مثل هذه اللقاءات والزيارات من شأنها فتح آفاق أرحب لإرساء قواعد التعارف والتفاهم والتعرف إلى القضايا التي تشغل الجانبين وتعزيز التعاون بوصف الاعلام وسيلة للتقارب بين الشعوب والدول ومساهماً في تنميتها ونهضتها.

جدير بالذكر أن "فرانس 24" تبث أخبارها بالفرنسية و العربية و الإنجليزية، وهي قناة إخبارية بدأت بثها يوم 6 ديسمبر 2006، وتستهدف دول ما وراء البحار.

وتبث "فرانس 24 العربي" برامجها عبر خدمة الكابل والأقمار الصناعية منذ العام 2010 وبدأت بثها عبر برنامج آي فون.