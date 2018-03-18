فيديو.. حملة زايد الإنسانية تعالج 4000 مريض من فقراء زنجبار في يومين

قدمت حملة زايد الانسانية العالمية العلاج المجاني ل 4000 مريض ومريضة من الزنجباريين من مختلف الأعمار خلال يومين ' حيث انطلقت الحملة الخميس الماضي واستمرت يومين بمشاركة أطباء إماراتيين وزنجباريين متطوعين .

فيديو.. حملة زايد الإنسانية تعالج 4000 مريض من فقراء زنجبار في يومينhttps://t.co/CEG6xjRA6Z#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YLVOH7lHH9 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 18, 2018

وأكدت الدكتورة ريم عثمان سفيرة العمل الإنساني أن الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة تحرص على تأمين مظلة متكاملة من الرعاية الصحية للفئات المعوزة في مختلف دول العالم انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - بأن يكون العام 2018 عام زايد ' وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الانساني وتفعيل الشراكة الإنسانية بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتبني مبادرات انسانية مبتكرة ومستدامة .

وقالت إن مبادرة زايد العطاء ومنذ انطلاقها حرصت على تبني مبادرات رائدة ومبتكرة لإيجاد حلول واقعية لمشاكل صحية واجتماعية من خلال تبنيها برامج شاملة للرعاية الصحية التطوعية تتضمن برامج علاجية ووقائية وتدريبية 'مبينة أن الحملة قدمت العلاج المجاني لأطفال ومسني زنجبار من خلال عيادات ومستشفيات متنقلة .