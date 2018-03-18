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بمشاركة أطباء إماراتيين وزنجباريين

فيديو.. حملة زايد الإنسانية تعالج 4000 مريض من فقراء زنجبار في يومين

المصدر:
  • زنجبار - عصام الدين عوض
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قدمت حملة زايد الانسانية العالمية العلاج المجاني ل 4000 مريض ومريضة من الزنجباريين  من مختلف الأعمار  خلال يومين ' حيث انطلقت الحملة الخميس الماضي واستمرت يومين بمشاركة أطباء إماراتيين وزنجباريين متطوعين .

وأكدت الدكتورة ريم عثمان سفيرة العمل الإنساني أن الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة تحرص على تأمين مظلة متكاملة من الرعاية الصحية للفئات المعوزة في مختلف دول العالم انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  - رعاه الله - بأن يكون العام 2018 عام زايد ' وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الانساني وتفعيل الشراكة الإنسانية بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتبني مبادرات انسانية مبتكرة ومستدامة .

وقالت إن مبادرة زايد العطاء ومنذ انطلاقها حرصت على تبني مبادرات رائدة ومبتكرة لإيجاد حلول واقعية لمشاكل صحية واجتماعية من خلال تبنيها برامج شاملة للرعاية الصحية التطوعية تتضمن برامج علاجية ووقائية وتدريبية 'مبينة أن الحملة قدمت العلاج المجاني لأطفال ومسني زنجبار من خلال عيادات ومستشفيات متنقلة .

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