محمد بن راشد يقر السياسة الوطنية للأسرة

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عدد من القرارات والمشروعات خلال ترأس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء اليوم وفق ما أعلن سموه على حسابه في موقع "تويتر". وقال سموه: ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله السياسة الوطنية للأسرة والتي تضم محاور رئيسية تتعلق بالزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة وترسيخ الأبوة والأمومة الصحيحة..سياسة وطنية تنطلق من رؤية أم الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعم الأول لاستقرار الاسرة الاماراتية.

وأضاف سموه: تتضمن السياسة الوطنية للأسرة تأهيل مختصين لتقديم الإرشاد الأُسَري وبرامج لتأهيل المقبلين على الزواج وتثقيفًا حول التخطيط المالي السليم وإطارا قانونيا لحماية الأطفال والأسرة .. وشكلنا مجلسا تنسيقيا اتحاديا محليا لتطبيق السياسة.

وتابع سموه: كما اعتمدنا اليوم مشروع إصدار قانون اتحادي لتنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها والمنتجات الطبية في المتداولة في الدولة ... حماية مجتمعنا من المنتجات الطبية الغير موثوقة أصبح مهمة اكثر تعقيدا وأكثر أهمية مع زوال الحدود في العالم الافتراضي الذي نعيشه ..

وختم سموه: كما اعتمدنا اليوم إعادة تشكيل مجلس علماء الإمارات .. والمجلس الاستشاري للغة العربية ... مجلسان يكملان بعضهما .. ويرفدان مسيرتنا العلمية الحضارية .. ويدعمان طموحات شعبنا في الوصول للمراكز الأولى علميا وعالميا.