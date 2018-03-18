بلدية دبي ترد على إشاعة لعبة السلايم

حذرت إدارة الصحة والسلامة ببلدية دبي من خطورة قيام الأطفال أو الأهل في المنازل بأعداد لعبة "السلايم" اللزجة في البيت، نظرا لخطورة استخدام مواد كيميائية و محاليل سامة خطرة مثل البوراكس و مساحيق الغسيل والصمغ و المواد الملونة في إعدادها ذات التأثيرات السلبية و الخطيرة على الصحة العامة و سلامة الأطفال , و كذلك خطورة شراء تلك اللعبة من المصادر المجهولة و غير المعروفة و التي لا تتوافق مع معايير و اشتراطات الصحة و السلامة المعتمدة للعب الأطفال.

وهنا تناشد إدارة الصحة و السلامة كافة الأفراد والمؤسسات بسرعة الإبلاغ والتواصل معنا في كل ما يتعلق بسلامة المنتجات الاستهلاكية عبر مركز الاتصال 800900

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