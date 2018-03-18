حاكما عجمان والفجيرة يحضران أفراح النعيمي والقاسمي

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ صقر بن راشد بن حميد النعيمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ محمد بن صقر النعيمي إلى كريمة الشيخ صقر بن راشد القاسمي، في قاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في مدينة عجمان.

كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية.

والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي.

واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، وعبد الله أمين الشرفاء، المستشار في ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين والمدعوين، وأقارب وأهل العروسين.

وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم الفجيرة وسمو أولياء العهود على مشاركتهم أفراحهم، مقدّرين لسموهم حرصهم على الالتقاء والتواصل مع أبنائهم وإخوانهم من المواطنين، داعين لهم بدوام الصحة وطول العمر.