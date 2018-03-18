محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء الهند تعزيز العلاقات والتطورات الدولية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.

واستعرض الجانبان التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية، والتنسيق المتبادل والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الجانبان إلى الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وتبادلا وجهات النظر فيها.

من جهة ثانية، هنأ سموه الرئيس الصيني شي جين بينغ بإعادة انتخابه، وكتب سموه على «تويتر»: «خالص التهنئة لفخامة شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للصين، مع تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح في مواصلة قيادة الصين وشعبها الصديق إلى آفاق جديدة من التقدم والازدهار، متطلعين إلى تعزيز علاقات بلدينا وتطويرها على الصعد كافة».