محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس في قلعة الرمال على طريق دبي - العين، بمناسبة زفاف محمد، نجل مطر عيد جمعة بالكوس الفلاسي، إلى كريمة حميد عيد جمعة بالكوس الفلاسي.

وقد هنأ سموه عائلة العروسين بزفاف نجليهما الميمون، متمنياً للعروسين حياة رغيدة مظللة بالسعادة والاستقرار.

وحضر الحفل، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

كما حضر الحفل عدد من أعيان البلاد وأبناء القبائل وأقارب العروسين.