مؤتمر يستشرف مستقبل السعادة الوظيفية لشرطة دبي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تخطو القيادة العامة لشرطة دبي بثقة نحو استشراف مستقبل السعادة الوظيفية ورسم أبعاد جديدة لها، وذلك من خلال تنظيم أكاديمية شرطة دبي فعاليات الدورة 47 لمؤتمر الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية (IFTDO)، على مدى ثلاثة أيام من 20- 22 مارس الجاري بفندق ويستن في مدينة الحبتور دبي، حيث يشهد الحدث مشاركة 50 منظمة عريقة للتدريب والتنمية البشرية، كما تستقطب الندوات وورش العمل 25 متحدثاً لمناقشة السياسات العصرية لتحسين جودة الحياة وتحقيق السعادة المهنية، إضافة إلى استعراض أفضل التجارب الدولية لتطوير بيئة العمل، بما يتيح نقل وتبادل المهارات المعرفية، وتعزيز التنمية المستدامة، وصياغة رؤى عالمية جديدة ترتكز على الإيجابية لتنمية الأداء البشري.

سياسة متميزة

وفي السياق قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس اللجنة العليا لمؤتمر الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية (IFTDO): وسط دهشة العالم الذي يشهد الكثير من دوله الخوف والجوع والعطش والحرمان، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها عن تبني سياسة تختلف عن غيرها من الدول، فشملت كل أوجه الحياة التي جعلت للحياة فيها طعماً وأهمية، وأصبحت بلا منازع ملاذاً للأمن والسكينة والطمأنينة.

وتابع معاليه: يهل علينا كل عام ومعه مبادرات جديدة لا تخطر على بال أحد، أصلت في نفوس هذا الشعب أجمل معاني البذل والعطاء وحب الخير للغير، حتى أصبح له الأيادي البيضاء في كل بقاع العالم.

وأضاف معاليه: يتزامن عام 2018 وهو عام زايد، مع انعقاد مؤتمر منظمات التدريب (IFTDO) في دورته السابعة والأربعين على أرض المحبة والسلام، ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالبدء في وضع إطار عمل شامل لتفعيل مبادرة عام زايد، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإننا ماضون في مسيرة العمل والإنجاز، وواثقون من قدرة وكفاءة منظومة عملنا المتجانسة والمتناغمة والمترابطة، ونرحب بكل الدول الصديقة والشقيقة المشاركة في المؤتمر، والضيوف الذين يسعون نحو إفادة بلدنا الطيب والطموح والسعيد.

مقاييس حضارية

وقال اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي نائب رئيس اللجنة العليا للمؤتمر: لقد أنعم الله على دولتنا بالآباء المؤسسين المخلصين الذين تبنوا إعلان ميلادها سياسة رشيدة تقوم على البناء وصنع التقدم في كافة مناحي الحياة، والعمل على تحقيق السعادة لكل إماراتي ولكل من يقيم على أرضنا المباركة، ولذلك ووفق حساب الزمن فإن ما حققته دولتنا في عمر نشأتها القصير، من تقدم وريادة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ليعد معجزة بكافة المقاييس.

ويكفي أنها أصبحت اليوم تتبوأ المراكز الأولى في الكثير من مقاييس التقدم والحضارة على المستوى العالمي من حيث تحقيق أعلى معدلات السعادة، والعيش في أمن وأمان، وأرقى وأعلى معدلات التنمية المستدامة، وأفضل بيئة صديقة للإنسان، وأفضل من قدم العون الإنساني والإغاثة الإنسانية العاجلة لكافة الدول الفقيرة على مستوى العالم أجمع.

شعار مميز

وأكد القائد العام لشرطة دبي نائب رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، أن المؤتمر الدولي (IFTDO) في نسخته الـ47، يحمل شعاراً مميزاً وهو «المستقبل هو الآن- خلق السعادة في مكان العمل»، وقال: الإمارات دولة سعادة وتفاؤل وإيجابية، وتسعى دائماً للريادة العالمية في جميع المجالات، وخاصة في مجال التنمية البشرية، لما له من انعكاسات كثيرة ليس فقط على الإنتاجية، بل على الأداء الإنساني في جميع نواحي الحياة.

تجربة نوعية

وحول استعدادات أكاديمية شرطة دبي، لاستضافة هذا المؤتمر، قال اللواء الدكتور محمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، رئيس مؤتمر منظمات التدريب: سيوفر المؤتمر منصة مهمة للتفاعل بين الثقافات والتخصصات المتعددة والتجارب الشخصية للمشاركين.

أعضاء

ومن أعضاء اللجنة العليا لتنظيم هذا الحدث الدولي: العميد د. غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد د. محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد بدران سعيد الشامسي، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والمقدم ناصر محمد محسن الحاج، مدير مكتب التطوير المؤسسي في قطاع الأكاديمية والتدريب، والنقيب فهد جاسم الغص، رئيس قسم التعاون الدولي، والدكتورة مشكان محمد العور، مدير مركز البحوث والدراسات، وعواطف السويدي، رئيس مجلس السعادة والإيجابية، وجواهر العبار، عضو مجلس السعادة والإيجابية، وسلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة.