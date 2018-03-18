«استشاري الشارقة» يركّز على استشراف المستقبل

نظم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ندوة حوارية تحت عنوان «استشراف المستقبل» في مقره استضاف فيها العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة لتقديم محاورها وعرض رؤية القيادة العامة لشرطة الشارقة في هذا المجال.

وأقيمت الندوة بحضور خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وعدد من أعضاء وعضوات المجلس والأمين العام للمجلس وعدد من المعنيين بدوائر وهيئات حكومة الشارقة وكوادر الأمانة العامة للمجلس الاستشاري.

ويأتي تنظيم هذه الندوة انطلاقاً من رؤية المجلس الاستشاري وتلاقي جهودها وخططها الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لاستشراف المستقبل.

وفي بداية الندوة أثنى العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة على الدعوة الكريمة من قبل المجلس الاستشاري لتقديم الندوة، مؤكداً العقيد الدكتور خالد الحمادي نجاح عوامل استشراف المستقبل في بناء القدرات والاستثمار بعيد المدى وتطوير البنى التحتية والمرونة والتخطيط متطرقاً إلى البيانات العامة لمشروع استشراف مستقبل الحالة الجنائية الأمنية بإمارة الشارقة 2030 من خلال المجال السياسي والمجال الاقتصادي والمجال التقني والمجال الاجتماعي والمجال البيئي والمجال الأمني.

وأشار إلى أن مفهوم الاستشراف يتلخص في القدرة على معرفة الاحتمالات التي يمكن أن تحدث في المستقبل في موضوع ما من خلال أدوات وتقنيات والاستعداد لتلك الاحتمالات بوضع الخطط وتنفيذها.

واستعرض جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة وسبقها في إعداد رؤية استشرافية وصولاً لعام 2030. وفي نهاية الندوة كرمت رئيسة المجلس الاستشاري خولة الملا المحاضر العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة وأشادت بالاستراتيجية المتميزة للقيادة العامة لشرطة الشارقة في استشراف المستقبل.