تنسيق بين محاكم دبي والفريق البرتقالي لخدمة «تنفيذ السندات»

اجتمع طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، مع الفريق البرتقالي وذلك لتحسين الخدمات الحكومية المشتركة ضمن مبادرة سباق «بناة المدينة» لخدمة «تنفيذ سندات المحاكم» لعام 2018، والذي يهدف إلى تقديم نموذج يحتذى في التكامل الحكومي والشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية لتحقيق التميز وترسيخ الابتكار باعتبارهما من أبرز الدعائم المتينة لتحسين الخدمات الحكومية المشتركة وتطويرها إلى خدمات ذكية تسهل على حياة الناس، من مواطنين ومقيمين وزوار.

مراحل

ووجه خلال الاجتماع للتعاون مع الجهات الحكومية لتحسين خدمة «تنفيذ سندات المحاكم» من خلال تنفيذ المراحل المخطط لها من قبل بناة المدينة لتحقيق نموذج مستقبلي وصولاً إلى الهدف المنشود بتحسين كافة الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين، إذ يعتبر الفريق نافذة على رفع الأفكار الإبداعية، الذي سيثمر مبادرات استراتيجية مبتكرة من شأنها تمهيد الطريق لدفع مسيرة الريادة».

وأشار يعقوب عبدالله قائد الفريق البرتقالي في بناة المدينة لمحاكم دبي، أن مهمة الفريق تتمثل في تطوير «خدمة تنفيذ سندات المحاكم».