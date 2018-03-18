25 متحدثاً في مؤتمر «5 % ضمن نطاق التردد»

فتحت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الباب أمام الأشخاص الصم والاختصاصيين وأولياء الأمور والمهتمين، للتسجيل وحضور مؤتمر (5 % ضمن نطاق التردد)، الذي تنظمه يومي 17 و18 أبريل 2018 في (راديسون بلو الشارقة)، بهدف تعزيز ثقافة الأشخاص الصم في الوطن العربي، وتسليط الضوء على مبدأ ثنائية اللغة ثنائية الثقافة، والخروج بمبادرات وحلول وتوصيات عملية لمجموعة من التحديات التي يواجهها الأشخاص الصم وضعاف السمع.

وقالت عفاف الهريدي، المنسق العام للمؤتمر، إنه يمكن للراغبين، التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.schs.ae/‏‏wfr-conf، والاستفادة من مزايا التسجيل المبكر، علماً بأن الأشخاص الصم وأولياء الأمور وطلاب الجامعات، سيحصلون لدى التسجيل على خصم يصل إلى 60 %، كما سيحصل المسجلون في المؤتمر من نفس الجهة، على تسجيل مجاني واحد، لكل أربعة أشخاص.

مشاركة

كما أكدت أن 25 متحدثاً سيشاركون في تقديم أوراق عمل المؤتمر، و10 في ورش العمل، التي تم تقسيمها إلى أربع في اليوم الأول، ومثلها في اليوم الثاني، حيث تم اعتماد البرنامج النهائي للمؤتمر.

محاور

وأشارت إلى تنوع محاور المؤتمر، وتركيزها على تعليم الأشخاص الصم وضعاف السمع وثنائية اللغة، ثنائية الثقافة والرعاية الصحية للأشخاص الصم وضعاف السمع، وخارج الصورة النمطية للعمل، في حين تركز ورش العمل على إعداد المعلمين، بالإضافة إلى تحديات الصورة النمطية، واستراتيجيات التأهيل السمعي، ولغة الإشارة وغيرها.

وأوضحت أن معرضاً لأحدث المنتجات والتقنيات السمعية المساندة، سيصحب المؤتمر.الشارقة - وام