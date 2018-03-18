«الإمارات للمحامين» تعزز الهوية الوطنية لدى الأطفال

نظمت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بمقرها بفرع الشارقة احتفالية بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، بحضور المحامية إيمان الرفاعي عضو مجلس الإدارة. وضمت الفعالية أبناء عدد من المحامين والأعضاء حيث شارك الأطفال في أنشطة مختلفة ذهنية وبدنية.

وشهد الأطفال محاضرة توعوية بهدف تعزيز ‏الهوية الوطنية وترسيخ القيم النبيلة في نفوسهم وعقولهم. واكد زايد الشامسي رئيس مجلس الإدارة أن (يوم الطفل الإماراتي) يعكس قيم الدولة، وحرص القيادة الرشيدة على حماية الأطفال والمحافظة على براءة الطفولة.فيما أعرب أولياء أمور الأطفال عن سعادتهم بهذه الأنشطة التي تدفع بأطفالهم إلى مراقي النجاح.