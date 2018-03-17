لطيفة بنت محمد تفتتح النسخة الثامنة من معرض "سكة الفني"

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث للإمارة، اليوم (السبت) النسخة الثامنة من معرض "سكة الفني"، الذي تتواصل فعالياته حتى 26 مارس الجاري في حي الفهيدي التاريخي، كأحد أهم فعاليات موسم دبي الفني 2018، ليسهم في تعزيز قطاعات الثقافة والتراث والفنون والآداب، بمجموعة من المبادرات الرائدة والشراكات الجديدة.

وتفقّدت سموها جنبات المعرض السنوي الذي يحتفي هذا العام بمناسبة وطنية غالية هي "عام زايد" وتعرفت على جانب من الأعمال الفنية المشاركة في المعرض ضمن ثامن دوراته، والتي تميزت بمستوى رفيع من الإبداع وتنوعت في وسائل التعبير وكذلك الأدوات المستخدمة في نقل أفكار الفنانين، حيث أعربت سموها عن تقديرها لكل الفنانين المشاركين في المعرض هذا العام في إطار سعيه لإيجاد مساحة تجمع أشكال شتى من التعبير الفني مع العمل على تشجيع المواهب الواعدة والفنانين الشباب تأكيدا على مكانة دبي كحاضرة للإبداع في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد: "تحتفي النسخة الثامنة من معرض سكة الفني بقيم وإرث الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إسهاماً من المعرض في احتفالات دولة الإمارات بـ"عام زايد". المعرض يعكس القيّم النبيلة التي أعلاها مؤسس دولة الاتحاد والمتمثلة في نشر رسالة التسامح وتعزيز الحوار بمبادرات هادفة ساعدت على مدّ جسور التقارب بين الثقافات والشعوب حول العالم، في الوقت الذي أولى فيه الشيخ زايد اهتماماً كبيراً للمبدعين في شتى المجالات ومنحهم قدراً كبيرا من التشجيع والحفاوة، كما يُعنى المعرض بتسليط الضوء على المواهب الفنية الناشئة محلياً وإقليمياً."

وأعربت سموها عن تطلعها لمتابعة ما ستقدمه هذه الاحتفالية الفنية المتميزة في نسخة هذا العام، وقالت: " يعد معرض سكة من الفعاليات ذات الأهمية الكبيرة باعتبارها رافداً أساسياً من الروافد المساهمة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. والمعرض هو المبادرة الأبرز ضمن موسم دبي الفني وأكبر معرض معاصر في المنطقة.. وهو كذلك منصّة فريدة للمواهب الناشئة محلياً وخليجياً لعرض الجديد من أعمالهم. ويسعدنا أن نرى المعرض يكتسب مزيداً من الزخم ويستقطب أعداداً أكبر من الحضور عاماً تلو الآخر، خاصةً وأنه يلعب دوراً محورياً ضمن جهودنا الرامية إلى إعداد ورعاية أجيال المستقبل من الكوادر الفنية والطاقات المبدعة لتحفيزهم على دخول ميدان العمل في مجال الفنون والثقافة بينما نواصل مسيرتنا نحو بناء اقتصاد قائم على الإبداع."

وسيسهم المعرض في تأكيد أهمية الفنون في إبراز مدى ثراء الثقافة الإسلامية، حيث يضم بيت الفنون الإسلامية معرضًا للفنون والثقافة الإسلامية، إلى جانب تنظيم دورات حيّة للرسم، وركن للناشئين لتعليم أنماط الفنون التي ارتبطت بالثقافة الإسلامية، وورش العمل التي تركز على هذه الجوانب. وسيعمل "البيت السعودي" الذي تنظمه "تماشي" على جذب الاهتمام للثقافة الغنية للمنطقة، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من المعارض والأنشطة تحت سقف واحد، بما في ذلك إطلاق مبادرة تعاونية للفنانين الناشئين، ومعرض يشارك فيه أكثر من 20 فنانًا سعوديًا بأعمالهم.

الشعر والتكنولوجيا

ويتضمن معرض سكة العديد من الأجنحة، حيث ستشارك "جمعية دبي للشعر"، وهي معنية بنشر الشعر ومناقشته وتعزيز المعرفة بقوالبه وانماطه المختلفة في المنطقة، بالإضافة إلى "لوكو موشن دبي"، المبادرة السينمائية التي تقدم مجموعة كاملة من الأفلام القصيرة والوثائقية والروائية في عدة لغات، بما في ذلك العربية والانجليزية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المخرجين الإماراتيين المستقلين وطلاب الجامعات.

وفي جناح "آيكون بوث" للفنانة مارتا لاموفسيك، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة (D.I.Y.) الممتعة، حيث يختار الفنان أسلوبًا فريدًا لهم، بدءًا من مزيج الإكسسوار والأعمال التي تم اختيارها بعناية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقوم الفنانة 'لاموفسيك" بتصميم الشخصيات المستوحاة من شخصية كل فرد تلتقي به.

وحرصًا من الهيئة على دعوة الجمهور لمعايشة الفن، يشمل معرض سكة الفني 2018 أيضًا العديد من المبادرات المجتمعية التي تشجع الزوار على المشاركة. ومن الأمثلة على ذلك، مبادرة "ساند سكيبس" التي يطلقها ستوديو "مواهب - بيوتيفول بيبول"، وهي عبارة عن ملتقى للفن والموسيقى يركز على المشاركة المجتمعية، وتتوجه هذه المؤسسة بدعوة الجمهور للمساعدة في خلق بيئة شاملة لجميع الفنانين من أصحاب الهمم.

وفي معرض "سامسونغ فريم" و "كريتوبيا آرت"، يمكن للزوار مشاهدة فن كريتوبيا الرقمي على شاشات "فريم" التلفزيونية التي صممتها "سامسونغ" لتضمين الفن في حياة الناس اليومية، وذلك من خلال مضاعفة قدرات الشاشات الرقمية، واستخدامها لعرض الصور والأعمال الفنية. من جانب آخر، تعد كريتوبيا منصة ثقافية حصرية في دبي، وتعمل على التأسيس لمنظور جديد يجمع بين الفن والتكنولوجيا، وتتيح أيضًا إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى الخبراء والقيمين لإلهام المواهب في جميع أنحاء العالم. ومن خلال شراكتها مع سامسونغ، تساعد كريتوبيا في تشجيع وإشراك المواهب العالمية في سكة 2018. وسيتيح المعرض للزوار فرصة الفوز بأجهزة "فريم" التلفزيونية عن طريق المشاركة في مسابقة الصور على منصات التواصل الاجتماعي.

شراكات مهمة

ولإثراء برنامج معرض سكة الفني الذي يقام على مدى عشرة أيام، أبرمت دبي للثقافة عددًا من الشراكات الجديدة مع جهات مهمة، ومنها: شرطة دبي ومجلس الشباب وهيئة المعرفة والتنمية البشرية و "مراس"، فضلاً عن تعاون مع مؤثرين محليين من مختلف المستويات.

وبالتعاون مع شرطة دبي، سينظم "سكة 2018" معرضًا بعنوان "من خلال عدستنا": من أرشيف شرطة دبي"، الذي يظهر مراحل مختلفة من تاريخ الإمارة، ويبرز التزام شرطة دبي المستمر إزاء السلامة والأمن والتعاون المشترك.

وفي إطار الشراكة مع مجلس شباب دبي، سيتم تنظيم "حلقة شبابية" لأول مرة في معرض سكة، بهدف تثقيف الشباب وتمكينهم ليكونوا بمثابة المحرك الرئيسي للاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع، وتشجيعهم على تطوير سياسات جديدة لقطاعات الفنون والثقافة. وبالإضافة إلى ذلك، ستعقد "ورشة عمل محور الشباب" كجزء من برنامج سكة الرسمي، تحت إشراف محمد كاظم، المؤسس المشارك لمبادرة "تماشي" الثقافية، مع التركيز على "التعريف المعاصر لهوية التصميم في المنطقة - الشباب كرواد"، وذلك يوم 25 مارس في مركز الشباب في أبراج الإمارات.

وستشارك دبي للثقافة أيضاً في معرض سكة الفني بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية التي ستعرض أعمالاً إبداعية للمتأهلين في التصفيات النهائية من مبادرة "أندية سبت دبي". وستسهم هذه المبادرة في تمكين الطلاب من خلال توفير منصة جديدة لهم لعرض أعمالهم ومشاركتها مع الجمهور.

وسيحظى معرض سكة الفني 2018 بالدعم من "مراس" في مشروع واجهة "السيف" الذي افتتح حديثاً بجوار حي الفهيدي التاريخي، وذلك من خلال تنظيم نشاط إبداعي سيشتمل على يوم للرسم الحي للاحتفاء بمآثر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضمن احتفالات الهيئة بـ "عام زايد".

وسوف تتضمن صور الوالد المؤسس باستخدام عناصر متنوعة مستمدة من الأنماط العربية، لتسليط الضوء على البيئة المحلية والمناطق المحيطة بها. وسيتم أيضًا إبراز قيم حملة "عام زايد" بالخطوط العربية والإنجليزية بأسلوب جميل، لإظهار معاني الحكمة والاستدامة والتنمية البشرية على مدار العام.

وفي دورة هذا العام، حرصت دبي للثقافة على تسهيل وصول الجمهور إلى معرض سكة الفني، ما يعكس التزامها إزاء مشاركة واستقطاب جميع شرائح المجتمع إلى المعرض. ويمكن للزوار الوصول إلى سكة عن طريق المترو والسيارات الخاصة والحافلات العامة، وسيارات الأجرة عبر تطبيقي "كريم" و "سهيل"، وكذلك عن طريق خور دبي باستخدام "العبرة".