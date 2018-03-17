جمعية الصحفيين تعتمد نتائج انتخاب فرعها في أبوظبي

اعتمدت جمعية الصحفيين نتائج انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة لفرعها في أبوظبي بحضور عبدالرحمن نقي البستكي أمين السر العام للجمعية وعبدالله أحمد رشيد ومحمد سعيد الطنيجي عضوي مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء العاملين في الجمعية والأعضاء المنتسبين.

واعتمدت الجمعية نتائج الانتخابات بفوز حسين رشيد الحمادي وحسين علي المناعي وحسن يوسف عمران فيما تلقت الجمعية 5 ترشيحات لانتخابات عضوية الهيئة الإدارية في أبوظبي خلال فترة تلقي الطلبات ما بين الثالثة والثامنة مساء الاربعاء الماضي ليتم بعدها بدء عملية الاقتراع السري لاختيار 3 أعضاء للهيئة .

وقال عبدالرحمن نقي أمين السر العام للجمعية أن الانتخابات شهدت مشاركة أعضاء الجمعية العاملين في أبوظبي ممن حضروا الجمعية العمومية الأخيرة بدبي والتي تم فيها انتخاب مجلس الإدارة الجديد للجمعية برئاسة محمد الحمادي وتشكيل مجلس الإدارة خلال الاجتماع الأول.

وأكد الفائزون في انتخابات فرع جمعية الصحفيين بأبوظبي عزمهم إطلاق مبادرات تساهم في تعزيز بيئة العمل الصحفي وطرح أفكار تلبي احتياجات الصحفيين في فرع أبوظبي وتتواكب مع متطلبات الإعلام المعاصر .. مشيرين إلى أهمية تضافر الجهود ما بين مجلس الإدارة الجديد وجميع أعضاء الجمعية وصولا إلى إنجاز مختلف الأهداف.

ودعا الفائزون جميع الأعضاء إلى تفعيل دورهم من خلال التواجد في الفعاليات المقامة بفرع الجمعية في أبوظبي وتقديم المقترحات والمناقشات البناءة بما يسهم إيجابا في تطور عمل الجمعية ومختلف أنشطتها المقامة في الإمارة.