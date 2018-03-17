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انخفاض في درجات الحرارة غدا

المصدر:
  • أبوظبي - وام
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توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن تشهد الدولة غدا الأحد طقسا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة و قد تكون ركامية على الجبال الشرقية بعد الظهر والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر والمناطق المكشوفة، وتكون مثيرة للأتربة أحيانا.

وحركة الرياح شمالية غربية / 20 - 36 كم/ ساعة بوجه عام تصل إلى 45 كم / ساعة على البحر والمناطق المكشوفة.

والبحر في الخليج العربي يكون مضطرب الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:45 و المد الثاني عند الساعة 02:31.

والجزر الأول عند الساعة 20:12 والجزر الثاني عند الساعة 08:09.

وبحر عمان متوسط الموج يضطرب أحيانا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:31، والمد الثاني عند الساعة 22:40، والجزر الأول عند الساعة 16:27 والجزر الثاني عند الساعة 04:59.

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