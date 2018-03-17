انخفاض في درجات الحرارة غدا

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن تشهد الدولة غدا الأحد طقسا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة و قد تكون ركامية على الجبال الشرقية بعد الظهر والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر والمناطق المكشوفة، وتكون مثيرة للأتربة أحيانا.

وحركة الرياح شمالية غربية / 20 - 36 كم/ ساعة بوجه عام تصل إلى 45 كم / ساعة على البحر والمناطق المكشوفة.

والبحر في الخليج العربي يكون مضطرب الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:45 و المد الثاني عند الساعة 02:31.

والجزر الأول عند الساعة 20:12 والجزر الثاني عند الساعة 08:09.

وبحر عمان متوسط الموج يضطرب أحيانا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:31، والمد الثاني عند الساعة 22:40، والجزر الأول عند الساعة 16:27 والجزر الثاني عند الساعة 04:59.