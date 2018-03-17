آخر الأخبار

في لفتة إنسانية ..

محمد بن راشد يساعد أسرة أوروبية علقت سيارتهم في الرمال

التاريخ:
صورة
طباعة Email

في لفتة إنسانية، ساعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، أسرة أوروبية علقت مركبتها في الرمال.

وتطوع الشيخ لسحب سيارتها من الرمال بسيارته الخاصة، والوصول بها للشارع المعبّد لمواصلة رحلتها.

وقالت احدى أفراد الأسرة الأوروبية عبر تويتر: "علقت سيارتنا في صحراء دبي، وتم إنقاذنا بمساعدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد".

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon