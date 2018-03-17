في لفتة إنسانية، ساعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، أسرة أوروبية علقت مركبتها في الرمال.

وتطوع الشيخ لسحب سيارتها من الرمال بسيارته الخاصة، والوصول بها للشارع المعبّد لمواصلة رحلتها.

في لفتة إنسانية.. #محمد_بن_راشد يساعد أسرة أوروبية علقت سيارتهم في الرمال#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jHV3jtofx8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 17, 2018

وقالت احدى أفراد الأسرة الأوروبية عبر تويتر: "علقت سيارتنا في صحراء دبي، وتم إنقاذنا بمساعدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد".