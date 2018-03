محمد بن راشد يساعد أسرة أوروبية علقت سيارتهم في الرمال

في لفتة إنسانية، ساعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، أسرة أوروبية علقت مركبتها في الرمال.

وتطوع الشيخ لسحب سيارتها من الرمال بسيارته الخاصة، والوصول بها للشارع المعبّد لمواصلة رحلتها.

وقالت احدى أفراد الأسرة الأوروبية عبر تويتر: "علقت سيارتنا في صحراء دبي، وتم إنقاذنا بمساعدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد".

My friend and I got stuck on the desert of Dubai and we got rescued by HH Sheikh Mohammed bin Rashid. pic.twitter.com/k3r7s0z05D