"طرق دبي" تُسعد موظفيها ومتعامليها بحزمة من المفاجآت

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إطلاق حزمة من المبادرات والمفاجآت لإسعاد الموظفين والمتعاملين مع الهيئة في يوم السعادة العالمي الذي يصادف 20 من شهر مارس، وتشمل المبادرات رحلات مجانية بمركبات الأجرة لـ 100 سائح قادمين عبر مطار دبي الدولي، وفعاليات في سد حتا، ورحلات مجانية عبر حافلة السعادة، وتقديم الهدايا للموظفين والمفتشين وسائقي الحافلات، ومستخدمي وسائل النقل الجماعي والمتعاملين.

وأكد مطر الطاير حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق السعادة والاستقرار والرفاهية للمواطنين والمقيمين في الدولة، وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات، كما تحرص على أن تكون المؤسسات الحكومية مؤسسات سعادة بسياساتها وبرامجها وخدماتها وبيئة العمل فيها.

وقال: وضعت هيئة الطرق والمواصلات (إسعاد الناس) ضمن غاياتها الاستراتيجية، وذلك انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية لدبي 2021، وأطلقت استراتيجية السعادة لتكون أول جهة حكومية في دبي تطلق استراتيجية للسعادة، كما اعتمدت ميثاق إسعاد الناس لتأكيد التزام ومسؤولية الهيئة في تحقيق السعادة للناس، مؤكداً أن توفير منظومة النقل الجماعي المتكامل والطرق والانسيابية، والتحول نحو الحكومة الذكية في تقديم الخدمات للمتعاملين، يعد ترجمة حقيقية لأحد أوجه السعادة وهو التجسيد المباشر لدعم الهيئة وتعزيزها لهذا المفهوم.

من جانبه قال يوسف الرضا المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي: تتضمن المبادرات الخارجية لإسعاد المتعاملين، تنظيم فعاليات في منطقة سد حتا تشمل التجديف بالقوارب في بحيرة السد مجاناً للزوار، وتوزيع خريطة توضح مواقع حافلة السعادة التي تجوبها وهي: القرية العالمية، ولامير، ودبي باركس، وحتا، وهي رحلات مجانية، فضلا عن إصدار عدد خاص لبطاقة (نول) بالتعاون مع مكتب دبي الذكية، وتوزيع الهدايا في محطات المترو والترام والحافلات ومركبات الأجرة في مطار دبي الدولي، إلى جانب تغليف عدد من الحافلات ومركبات الأجرة بشعار أسبوع السعادة.

وأضاف: تشمل الفعاليات الداخلية لإسعاد الموظفين توزيع 1600 علبة شوكولا مع رسالة إيجابية للموظفين، وتوزيع 2500 بطاقة هلا الهاتفية ووجبة طعام لسائقي حافلات المواصلات العامة، وتوزيع 600 قسيمة شرائية لمفتشي إدارة المواقف، وفعاليات عن السعادة والإيجابية لموظفي مؤسسة المواصلات العامة، وتوزيع الهدايا على موظفي مراكز إسعاد المتعاملين، إلى جانب تكريم 14 فئة من المؤسسات والموظفين والمتعاملين ضمن حفل (تستاهل)، وذلك تقديراً لجهودهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة لمتعامليها.