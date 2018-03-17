مجلس الوزراء يوافق على إعادة النظر بالكادر المالي للمعلمين

وافق مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بإعادة النظر بالكادر المالي للمعلمين والعمل على أن يتضمن هذا الكادر حوافز مالية ومعنوية متميزة تتناسب مع الأعباء الوظيفية للمعلمين.

وكان المجلس الوطني الاتحادي تبنى 16 توصية بشأن موضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم "تمت الموافقة عليها جميعها من مجلس الوزراء، الأمر الذي يعكس مدى التعاون والشراكة بين مختلف السلطات في الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ومن أهم هذه التوصيات:

1 ــ إعادة النظر والدراسة لآليات خطط الوزارة بشأن استقطاب الكوادر الوطنية ورفع نسبة التوطين خاصة الذكور.

2 ــ إعادة النظر للكادر المالي للمعلمين والعمل على أن يتضمن هذا الكادر حوافز مالية ومعنوية متميزة تتناسب مع الأعباء الوظيفية للمعلمين.

3 ـ، استحداث نظام للتدرج الوظيفي لمهنة التعليم ضمن سلم واضح للترقي.

4ــ زيادة تعيين مساعدين للمعلمين في مرحلة رياض الأطفال لأداء المهام المطلوبة وخصوصية المرحلة.