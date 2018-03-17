«طرق دبي» تنجز 500 ألف معاملة إلكترونية لترخيص المركبات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد المعاملات الإلكترونية المنّجزة والخاصة بخدمات ترخيص المركبات، بلغ 547 ألفاً و461 معاملة خلال العام 2017.

وذلك عبر قنواتها الذكية، ووفق خططها الاستراتيجية بالتحول الذكي التدريجي لكل خدماتها، في إطار تحقيق مبادرة «المدينة الذكية».

وقال سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص بالهيئة: «إن بلوغ عدد المعاملات الإلكترونية والذكية أكثر من 500 ألف مليون معاملة خلال العام 2017، يعكس جهودنا وفاعلية خططنا في انتهاج التحول الإلكتروني والذكي لخدمات ترخيص المركبات، بل ويؤكد نجاحنا في تحفيز وتشجيع المتعاملين على استخدام هذه القنوات المتاحة لتحقيق راحتهم، وهو ما يتوافق مع أهداف مبادرة «المدينة الذكية»، التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة، ويجسّد الاستراتيجية الأولى للهيئة المتمثلة بـ«دبي الذكية» والثالثة «إسعاد الناس».

وأضاف: إن موقع الهيئة الإلكتروني www.rta.ae استحوذ على أكثر المعاملات بواقع 458 ألفاً و650 معاملة، يليه مركز الاتصال 8009090 بواقع 29 ألفاً و989 معاملة، فيما استقطب جهاز الخدمة الذاتية «كيوسك» 29 ألفاً و729 معاملة، في حين تم إنجاز 29 ألفاً و93 معاملة من خلال تطبيق دبي درايف.

مشيراً إلى أن خدمة تجديد ملكية المركبات نالت النصيب الأكبر من المعاملات الإلكترونية والذكية عبر القنوات كافة بواقع 529 ألفاً و800 معاملة، فيما توزع باقي الإجمالي على خدمات شهادة امتلاك مركبة، وملكية بدل فاقد، وتجديد حفظ رقم، وشهادة براءة ذمة، وأخيراً حيازة بدل فاقد.