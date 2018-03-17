المري يبحث تعزيز التعاون مع القنصل السعودي

استقبل اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في مكتبه، عبدالهادي بن محمد الشافي القنصل العام للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دبي.

حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية السعودية، ومناقشة آخر المستجدات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء العميد محمد راشد بن صريع المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة. وفي نهاية اللقاء أهدى المري القنصل السعودي درعاً تذكارية تحمل شعار الهوية المؤسسية الجديدة بمناسبة الزيارة.