بلدية دبي تؤهّل شركات لتنظيم المزادات العلنية

أعلنت بلدية دبي عن تأهيل شركات في مجال تنظيم وإدارة المزادات العلنية في سوق الشاحنات والمعدات الثقيلة في منطقة الروية 3، على أن يكون الموعد النهائي 10 أبريل المقبل.

ودعت البلدية الشركات والمؤسسات المحلية المتخصصة في مجالات خدمات تنظيم وإدارة المزادات العلنية لتقديم طلبات التأهيل الخاصة بها في هذا المجال، ويمكن للشركات الراغبة في التأهيل الحصول على شروط ووثائق التأهيل من دون مقابل من كاونتر إدارة العقود والمشتريات في الطابق الخامس من المبنى الرئيسي للبلدية مقابل الخور، بدءاً من 11 من الشهر الجاري من السابعة والنصف صباحاً، حتى الواحدة والنصف ظهراً.

واشترطت البلدية أن تلتزم الشركة أو المؤسسة بتقديم طلبها طبقاً لوثائق التأهيل مع تقديم المستندات الحاوية على المعلومات التالية: أن تكون شركة مزاد متخصصة ولها أعمال في مجال إدارة وتشغيل المزادات على ألا تقل عن سنة، وأن تكون شركات عاملة في تجارة الشاحنات والمعدات الثقيلة ولديها سابقة أعمال في تجارة الشاحنات والمعدات الثقيلة لا تقل عن 5 سنوات.

إدارة

كما اشترطت أن تلتزم الشركة بتنظيم وإدارة المزاد حسب الأسس التالية: أن يكون المزاد ضمن سوق الشاحنات والمعدات الثقيلة في الروية 3، وأن يكون على الشاحنات المستعملة بأحجامها وأصنافها، وأن يكون المزاد على المعدات الثقيلة بمختلف أحجامها وأصنافها، وأن يكون المزاد بأسلوب عرض الشاحنات والمعدات الثقيلة في الموقع المخصص للمزاد في سوق الشاحنات.

وأن يتم تقديم الطلبات في مظاريف مغلقة تضم الأصل بالإضافة إلى نسخة، مكتوب عليها رقم وموضوع الإعلان ومعنونة إلى رئيس لجنة المشاريع الصغرى والخدمات والتوريدات في البلدية.

وتوضع في صندوق العطاءات الكائن بمقر إدارة العقود والمشتريات بملحق مبنى البلدية الرئيسي في موعد أقصاه العاشرة صباحاً من التاريخ المذكور، ولن يقبل أي طلب يرد بعد الموعد المحدد أو يكون مخالفاً للشروط المذكورة.

اشتراطات

اشترطت بلدية دبي أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة القدرة المالية، وأن تقدم منهاج عمل حول كيفية إدارة وتشغيل المزاد والترويج والتعريف به، وأن يكون لديها رخصة تجارية بنشاط إدارة المزادات من الدولة أو خارج الدولة ولديها فروع داخل الدولة.