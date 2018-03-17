هدايا وبروشورات توعوية حول قانون وديمة

وزع موظفو هيئة الموارد العامة بإمارة رأس الخيمة تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي، عدداً من الهدايا والبروشورات التوعوية بشأن قانون «وديمة» لكافة مراجعي الهيئة ومراكز تقديم الخدمة التابعة للهيئة، لتعزيز الجهود حول حماية الطفل من كل أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها والوصول بالجهود التوعوية إلى أكبر قاعدة من المستهدفين منها.

وأكد جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة حرص الهيئة بجميع مراكزها الخدمية بالإمارة على التعاون والتكاتف من أجل تطبيق توجيهات الحكومة الرشيدة بدولة الإمارات والسعي إلى تنفيذها لتحقيق الأمن والسلامة والوصول إلى إسعاد المجتمع عبر تكامل الجهود ودعم أمن المجتمع لتوفير مزيد من الاستقرار الذي يعد أساس المجتمع. وتوجه بالشكر إلى كافة المشاركين من الموظفين والموظفات، مثمناً الجهود الكبيرة لفريق العمل الذي تبنى إعداد وتنفيذ المبادرة، مؤكداً أن مشاركتهم تعكس مشاعرهم الصادقة في حب الإمارات وتظهر مدى التلاحم والترابط بين شرائح المجتمع.