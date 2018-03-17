«أمن المتفجرات» تنظم ورشة فحص الأجسام المشبوهة

نظمت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، ممثلة في إدارة أمن المتفجرات، ورشة عمل لمناقشة الحلول الابتكارية واستشراف التقنيات المستقبلية في مجال المتفجرات وفحص وتحليل الأجسام المشبوهة.

وشهد فعاليات الورشة العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، وعدد من الضباط والأفراد من مختلف إدارات الشرطة على مستوى الدولة ووزارة الداخلية، وأعضاء من مجلس الشباب ومجلس العلماء في شرطة دبي وطلبة من جامعة خليفة وجامعة الشارقة، وكليات التقنية العليا.

وأكد بن سلطان أن هذه الورش ومختبرات الابتكار تهدف إلى مشاركة كافة المؤسسات والجهات بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة في تصميم عملياتها وإطلاق مشاريعها المستقبلية التي تخدم المنظومة الأمنية وتعزز الشعور بالأمن والأمان في المجتمع، منوهاً إلى أن الأسلوب العلمي في مشاريع المستقبل يضمن كفاءة استخدام قدرات المؤسسة.

من جانبه أكد المقدم هشام ناصر محمد السويدي، مدير إدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أن الورشة تراعي بحث سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من المخاطر التي يتعرض لها العاملون في حقل فحص الأجسام والعبوات المجهولة.