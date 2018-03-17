أمن المواصلات في شرطة دبي تحتفي مع أصحاب الهمم

احتفت إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي بيوم الطفل الإماراتي، وذلك في مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، تجسيداً للمشاركة في التزام دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها بحقوق جميع الأطفال الإماراتيين والمقيمين في الدولة.

وأكد العقيد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات، أن الإدارة تحرص على تنفيذ توجهات الدولة ومواكبة تطلعاتها الريادية، وحمل رسالة حماية ورعاية الطفولة، مشيراً إلى أن جميع منتسبيها يولون كافة الاهتمام البالغ لجعل توجهات القيادة الرشيدة ضمن سلوكياتها وأهدافها الاستراتيجية .

وأضاف أن إدارة أمن المواصلات تسعى إلى تنمية المجتمع والحرص على التنشئة السليمة الصالحة وحماية حقوق الطفل الإماراتي والمقيم على حد سواء.