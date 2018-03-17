سفارة الدولة في كازاخستان تشارك في احتفال سنة أوزبكستان

شارك عمار البريكي سكرتير ثالث بسفارة الدولة لدى كازاخستان في حفل افتتاح سنة جمهورية أوزبكستان في جمهورية كازاخستان.

حضر الحفل كل من نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان وشوكت ميرزيوييف رئيس جمهورية أوزبكستان، وعدد من الرؤساء والوزراء والدبلوماسيين المشاركين في قمة رؤساء دول آسيا الوسطى التي عقدت في العاصمة الكازاخستانية أستانا مؤخراً. وجرى خلال الحفل تنظيم مراسم تقليد نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف وسام «الصداقة» من الدرجة الأولى على مساهمته الفاعلة في دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تضمن الحفل عروضاً موسيقية وثقافية أدتها الفرق الأوزباكستانية والكازاخستانية للفنون التقليدية في البلدين.