«تنمية المجتمع» تطلق معرض الأسر المنتجة

افتتحت وزارة تنمية المجتمع معرض الأسر المنتجة بمشاركة 25 أسرة إماراتية، وتهدف المبادرة إلى تشجيع الأسر الإماراتية المنتجة على تعزيز دورها في تحقيق استقرارها الاقتصادي من خلال إيجاد مصادر دخل بديلة واستغلال طاقاتها ومواهبها في الإنتاج والعمل احتفاءً باليوم العربي للأسر المنتجة.

وحضر حفل الافتتاح معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، ويوسف شرف المدير التنفيذي لشركة أسواق، وفهد الخاجة مدير إدارة خدمات الشركاء في القرية العالمية.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: «يشكل المعرض الذي ينظم تزامناً مع الاحتفاء باليوم العربي للأسر المنتجة، إضافة نوعية إلى المبادرات والفعاليات التي تنظمها الوزارة من أجل دعم الأسر الإماراتية المنتجة،.

ويعتبر مشروع الصنعة الذي استقطب 2000 أسرة إماراتية منتجة، من المشاريع الداعمة التي تستكمل جهودنا في وزارة تنمية المجتمع في تعزيز ثقافة الاعتماد على الذات بين الأسر الإماراتية وتشجيعها على الإنتاج والعمل لتحقيق الأمان الاقتصادي لها في المستقبل ومن أجل تعزيز دورها كعنصر فاعل في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة».

تجاوب

وأضافت بوحميد: «إن التجاوب الكبير من الأسر الإماراتية عامل أساسي في ضمان نجاح هذه المبادرة، ويعكس مستوى الوعي الذي تتمتع به بالنسبة لدورها المساهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».

وأشارت معاليها إلى أن المعرض الذي يحتفى من خلاله باليوم العربي للأسر المنتجة، يقدم نموذجاً عن الجهود المبذولة في دولة الإمارات لتعزيز الشراكة بين القيادة والمجتمع من أجل ترسيخ قيم التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي وتحويلها إلى واقع ملموس ومشاريع ناجحة.