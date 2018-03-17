ربط قيم عام زايد بالسعادة من خلال الواقع المعزز

في واحدة من عشرات الفعاليات الموجودة في المكان، تقف صورة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تلفت الانتباه بشكل لا يمكن مقاومة معرفة الفعالية.

حيث قال نايف البلوشي مصمم ومطور ألعاب: «صممنا جهازاً خاصاً لعرضه في رحلة السعادة، الجهاز يتكلم عن ربط قيم عام زايد بالسعادة، التي هي الحكمة، والاستدامة، وبناء الإنسان، والاحترام.

وضحناها في هذا الجهاز عن طريق تجربة تستخدم الواقع المعزز، وتوضح للزوار كيف نربط القيم بالسعادة، والجهاز يتضمن لوحة ذكية رئيسية، يتم إضافة لوحات أربع أخرى كل لوحة تحمل قيمة، وتشرحها تفصيليا على الشاشة وتعطي معلومات أكثر عن ربط عام زايد بالسعادة.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال اللوحة التي تتكلم عن الحكمة، تشير إلى كيف كانت حكمة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، توضح اللوحة كيف كانت الرحلة شاقة للانتقال بين الإمارات وكيف تم تطوير هذا الأمر، حيث عمل الشيخ زايد عندما تولى الحكم على بناء جسر المقطع في أبوظبي الذي أوصل الجزيرة ببقية المدن وتقول اللوحة: لا تقاس المعرفة بكمية الحقائق والأرقام فحسب، فالمعرفة مع الكم تساهم في سعادتنا والتي نحققها من خلال التفكير والتأمل. وأضاف أن القيمة الثانية المتعلقة ببناء الإنسان الهدف منها توضيح الإمارات كيف باتت حالياً بجهود الشعب والحكومة حتى أصبحت ما هي عليه الآن.

وقدمنا شرحاً عن الفئات من المهن التي تخدم الوطن كالمهندسين، والمدرسين، والجنود الذين يحمون الوطن وغيرهم الكثير، ووضعنا صورة افتراضية للشيخ زايد وكأنه يشاهد كل هذه الإنجازات بشكلها الحالي، وفيما يتعلق بقيمة الاستدامة وضعنا لوحة تتكلم عن الجهود التي قام بها المغفور له الشيخ زايد في حماية البيئة، وحماية البيئة الصحراوية، والحيوانية أيضاً وخاصة الحيوانات المهددة بالانقراض وواحدة من هذه القصص المهمة هي:»غافة الشبهان" وهي شجرة غاف تعد من أقدم الأشجار في الإمارات، عمرها ما بين 150 إلى 160 سنة تقريباً، أعجبت الشيخ زايد، وأمر في أول زيارة له للمنطقة على الفور بأن يتم توفير العناية لها، وإسناد فروعها.