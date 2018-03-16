هزاع بن زايد:الطفولة الأرض الخصبة التي تنمو فيها الأوطان وتزدهر

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الطفل يستحق منا جميعاً كل أشكال الرعاية والدعم، مؤكداً أن الطفولة هي الأرض الخصبة التي تنمو فيها الأوطان وتزدهر.

وقال سموه، في تصريحات له في يوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس من كل عام، إن يوم الطفل الإماراتي خطوة جديدة بارزة على طريق تعزيز الوعي وتهيئة الفرص ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بالطفولة في الإمارات.

وأوضح أن هذه المناسبة فرصة لتعزيز منجزات الدولة وتشريعاتها، وتوعية المجتمع بحقوق الطفل وسبل حمايته وإعداده للمستقبل.

ووجه سموه التحية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي دعمت ولا تزال مسيرة الطفولة في دولة الإمارات.

وأضاف: «لأمّنا جميعاً أم الإمارات تحية تقدير وفخر واعتزاز، فبرؤيتها الحكيمة ودعمها ورعايتها المتبصرة انطلقت المبادرات الاستثنائية المتعلقة بالمرأة والطفل».