حسين لوتاه.. سجل حافل بالإنجازات المحلية والعالمية

سطّر المهندس حسين ناصر لوتاه، المدير العام لبلدية دبي السابق، سجلاً حافلاً بالإنجازات المحلية والعالمية، فهو صاحب باع طويل في العمل البلدي.

وكان له دور بارز في إنشاء جمعية المهندسين على مستوى الدولة،حيث ترأس مجلس الإدارة من عام 1992 حتى 1996.

وهو عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وفي عام 2009، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقيته ليصبح مديراً عاماً لبلدية دبي بالأصالة.

تخرج لوتاه في تخصص مهندس مدني من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية عام 1980م، والتحق في العام ذاته بوزارة الكهرباء والماء حيث عمل فيها 5 سنوات، انتقل بعدها ليلتحق بالعمل في بلدية دبي، وعُيّن في بداية عمله في البلدية بوظيفة مساعد رئيس قسم، وتدرج حتى أصبح مديراً لإدارة الصرف الصحي، ثم مساعداً للمدير العام للبلدية لشؤون البيئة والصحة العامة.

وكان يشرف على إدارات الصحة العامة، والبيئة، والحدائق العامة والزراعة، والصرف الصحي والري. وكان للوتاه دور كبير في إضافة مشاريع مميزة للإمارة، من بينها الحدائق العامة، وحدائق الأحياء والساحات الشعبية، وحديقة القرآن الكريم، وبرواز دبي، وسفاري دبي، واستخراج غاز الميثان من النفايات، وإنشاء أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة، وتعديل الشواطئ المفتوحة العامة للجمهور.