حصة بوحميد: إضافة لرصيد الإمارات الحضاري

أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع باعتماد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بـ«يوم الطفل الإماراتي»، معتبرة أنه إضافة لرصيد الإمارات الحضاري.

وقالت إن هذه المبادرة الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تعكس حرص القيادة الرشيدة على وضع الطفل وحقوقه في سلم أولويات المجتمع وتكثيف الجهود لبناء جيل قادر على حمل راية التنمية المستدامة.

وقالت إن يوم الطفل الإماراتي يعتبر إضافة لرصيد الإمارات الحضاري وإنجازاتها في دعم ورعاية الطفل.