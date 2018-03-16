محمد بن زايد: بقيادة خليفة العلاقات الإماراتية التركمانية تقوم على أسس قوية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقربان قولي بيردي محمدوف، رئيس دولة تركمانستان الصديقة، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه خلال جلسة المحادثات في قصر الرئاسة بأبوظبي أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعطي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع دولة تركمانستان الصديقة في المجالات كافة، مشيراً سموه إلى أن العلاقات بين البلدين، تقوم على أسس قوية من التفاهم والمصالح المشتركة. إلى ذلك، شهد سموه ورئيس تركمانستان توقيع البلدين عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم .

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