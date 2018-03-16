خطط لتوطين المناصب في المؤسسات الحكومية والخاصة

شهدت دورة معرض الإمارات للوظائف، التي اختتمت فعالياتها أمس، تنوعاً كبيراً في الفرص المتاحة للمواطنين الباحثين عن فرص العمل والتطور الوظيفي، مع قيام عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة باستعراض خططها لتوظيف الإماراتيين في مناصب مميزة وملائمة لمؤهلاتهم ومهاراتهم وشخصياتهم.

ووقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في ختام معرض الإمارات للوظائف بمركز دبي التجاري العالمي، بهدف تزويد موظفي المجلس التنفيذي ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها، وتحصر وتجمع فيها كل العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين بنسب معينة.

ووقّع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فيما وقّعها عن طرف المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس، بحضور عدد من موظفي الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، وما يحقق الأهداف العامة للطرفين، وينعكس على مسيرة التنمية في الإمارة دبي.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي المجلس التنفيذي لإمارة دبي لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، فيما ستزوّد شرطة دبي موظفي المجلس ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفي المجلس المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز دور الشراكة البناءة في إطار إيجاد مبادرات ومشاريع مجتمعية خلاقة بين الطرفين، وتنص على قيام شرطة دبي بنشر المعرفة الشرطية المتوافرة عبر منافذ محددة وتزويد المجلس التنفيذي بالنشرات والملصقات والكتيبات التي تدعم تحقيق أهدافها.

وشاركت شرطة دبي بمنصة هي الأكبر منذ أول ظهور لها في المعرض عام 2000، التي كانت حافلة بأحدث التقنيات وبممثلين رفيعي المستوى لتقديم الدعم لأهدف التوطين الموضوعة من قبل الدولة.

دعم

تنص المذكرة على دعم المجلس التنفيذي لشرطة دبي للمشاركة في المناسبات الخاصة والمعارض المتخصصة ودعم البرامج التوعوية والحملات والمبادرات، وتقديم عروض وخدمات خاصة ومميزة لموظفي شرطة دبي وتزويد القيادة العامة بالنشرات والملصقات والكتيبات التي تدعم تحقيق الأهداف المشتركة.