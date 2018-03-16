مجلس إدارة جديد لجمعية التراث العمراني

عقدت جمعية التراث العمراني اجتماعاً لجمعيتها العمومية، إلى جانب تنظيمها حفلها السنوي في فندق غلوريا بدبي أول من أمس، وتضمن الحفل كلمة لرئيس مجلس الإدارة المهندس رشاد محمد بوخش.

وعرض مشروع تطوير منطقة الشندغة التاريخية للمهندس بدر آل علي، وقصيدة شعرية للدكتور عبدالحكيم الزبيدي عن رحلة الجمعية لكازاخستان، وتكريم الرعاة والأعضاء، وانتخب بعدها مجلس الإدارة الجديد بالتزكية، وجاء على النحو التالي: أحمد سيف المهيري - أحمد محمود - بدر آل علي - رشاد محمد بوخش - علي عبيد الزعابي - منصور بالسلاح - منى آل علي- هدى المصعبي - يوسف السعدي. ويعقد المجلس اجتماعه الأول خلال أسبوعين لتوزيع المناصب الإدارية ومتابعة برنامج النشاطات والفعاليات.