شما المزروعي: الطفل في الإمارات يتـربى علـى أرض فيها كل الخير

أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، أن الطفل في الإمارات يتربى في أرض فيها كل الخير، تحت ظل قيادة تغرس أسمى القيم والأخلاق، وأسرة ترعى، ومدارس تعلّم، ومؤسسات تبني، ويوم خاص لهم.

ونشرت معاليها، عبر حسابها في «تويتر»، صوراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مرفقة بتدوينة جاء فيها:

«نحمد الله على نعمة وطننا الغالي... الطفل يتربى في أرض فيها كل الخير، تحت ظل قيادة تغرس أسمى القيم والأخلاق، وأسرة ترعى، ومدارس تعلّم، ومؤسسات تبني، ويوم خاص لهم».

وأضافت معاليها: «دورنا، نحن شباب الإمارات، أن نكون قدوة للأطفال، وأن نعمل معهم.. ولهم. من المسؤولية والأمانة أن نبني للأجيال القادمة».

وتابعت معاليها: «في يوم الطفل الإماراتي لنترجم لهم القيم الإماراتية التي تعلمناها من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، وأم الإمارات.. قد تكون قصة نحكيها، أو رحلة نقضيها معاً، أو هواية نمارسها، أو عشرات الوسائل الأخرى».