حمدان ومكتوم بن محمد يحضران حفل زفاف مواطنين

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقيم في قاعة الرمال على طريق دبي - العين، بعد ظهر أمس، بمناسبة زفاف عبد الله بن خالد حميد حارب المهيري إلى كريمة راشد حميد حارب المهيري. وبارك سموهما لآل المهيري أفراحهم.

وتمنيا للعروسين حياة زوجية سعيدة ومستقرة.حضر الحفل عدد من أعيان البلاد وأقرباء وذوي العروسين.

كما حضر سموهما حفل الاستقبال الذي أقيم في منطقة ند الشبا في دبي، أمس، بمناسبة زفاف أحمد بن طارق محمد سعيد بن خدية إلى كريمة عمر جاسم كلبان.

وبارك سمو ولي عهد دبي، وسمو نائب حاكم دبي، لذوي العروسين أفراحهم، متمنين لهما حياة رغيدة مكللة بالفرح والسعادة والاستقرار. حضر الحفل عدد من أعيان البلاد وذوي وأقارب العروسين.