راشد بن حميد: أطفال الإمارات صانعو مجدها المستقبلي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة أذكياء جداً فهم يدركون أنهم صانعو المجد والمستقبل القريب وأنهم أشبال وزهور سيصبحون رجال الوطن وصانعات المجد، مبيناً أنهم بحاجة للأخذ بأيديهم لتحقيق هذا الهدف السامي.

وأضاف: «أطفالنا هم كنوزنا وجواهرنا الثمينة وعلينا رعايتهم وتحفيزهم ودعمهم فهم الورقة الرابحة وهم الأساس الراسخ لدولتنا الرائدة». وذكر أن الدولة تقدس حقوق الطفل وتكفلها بموجب القوانين المشرعة وتعاقب كل من تسول له نفسه إهدار أي حق من حقوقهم أو تعريض أي طفل للتعذيب النفسي أو الجسدي.

وأفاد أن الدولة الْيَوْم تحتفل بالطفل الإماراتي وتقدره وتحفظ كرامته وتشجعه على الإبداع والانطلاق والتفكير الإيجابي محولةً أحلامهم لحقائق وموفرةً له بيئة مثالية تمكنه من العيش الآمن والسعيد.