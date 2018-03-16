تعليق تسجيل دواء «ليبودار» وسحبه من أسواق أبوظبي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعليق تسجيل دواء «ليبودار»، الذي يستخدم لخفض الكوليسترول في الدم، بتركيزاته الأربعة 10 و20 و40 و80 ملليغرام.

وذلك بناء على قرار اللجنة المركزية للتسجيل الدوائي، بتعليق تسجيل هذا المنتج، لعدم تكافؤه من المستحضر الأصلي المرجعي، ومطالبة الشركة المصنعة «دار الدواء»، بإجراء دراسة جديدة للتكافؤ الحيوي للمنتج خلال هذا العام.

وفي حال عدم تقديم الدراسة المطلوبة، سيتم إلغاء تسجيل المنتج. وقررت دائرة الصحة، الجهة الرقابية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، سحب المنتج فوراً من أسواق الإمارة.

وطلبت من الوكيل المعتمد، اتخاذ إجراءات فورية بسحب جميع تركيزات دواء «ليبودار» 10 و20 و40 و80 ملليغرام، كما طلبت من مديري الصيدليات، التوقف عن صرف المنتج، وإعادة كافة التشغيلات للوكيل، ودعت ممارسي الرعاية الصحية، بالإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية أو مضاعفات ناجمة عن استخدام هذا المنتج، إلى برنامج اليقظة الدوائية.