رئيس تركمانستان يزور واحة الكرامة ويضع إكليلا من الزهور أمام نصب الشهيد

زار قربان بردي محمودوف رئيس دولة تركمانستان اليوم واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي الذي تم تشييده تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وكان في استقبالi لدى وصوله موقع الواحة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي حيث استعراض مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وقام بجولة في مختلف أنحاء الواحة استمع خلالها لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وكان برفقته خلال الزيارة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وسعادة حسن عبدالله العضب سفير الدولة لدى تركمانستان.

وفي ختام الجولة قام الرئيس قربان بردي محمودوف بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة.