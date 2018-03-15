موظفو "الجوية الفرنسية" يعتزمون الاضراب 23 و30 الجاري

يعتزم موظفو شركة الخطوط الجوية الفرنسية الاضراب عن العمل يومي 23 و30 من الشهر الجاري، حسبما أكد زعيم إحدى نقابات العمال بالشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس.

وقال ديفيد لانفرانشي، رئيس النقابة الوطنية للعاملين بالملاحة الجوية ( إس.إن.بي.إن.إس) إن جميع فئات الموظفين سيشاركون في الاضراب.

وطالبت النقابات بزيادة الأجور بنسبة 6 في المائة، والتي تقول إنها ضرورية لتعويض زيادات في تكاليف المعيشة خلال الفترة بين 2012 و2018.

وأجبر إضراب سابق في 22 فبراير الماضي الشركة على إلغاء نصف رحلاتها لمسافات طويلة.