وفاة سائق شاحنة وإصابة آخر في حادث تصادم برأس الخيمة

توفى شخص من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر (32 عاماً) متأثراً بإصاباته البليغة بعد تعرضه لحادث تصادم مع شاحنة بقيادة شخص آسيوي الجنسية يبلغ من العمر (33 عاماً) بإحدى الطرق – ذي اتجاهين – بإحدى المناطق بإمارة رأس الخيمة .

وأشار المقدم راشد سالم الزعابي رئيس مركز شرطة الدقداقة الشامل، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عن وقوع حادث مروري ووقوع إصابات، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ ، وبعد التحقيقات الأولية تبين وقوع الحادث بين شاحنتين بالتصادم، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل المتوفى للمستشفى تمهيداً لتسليم الجثة لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وناشد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية السائقين ضرورة ترك مسافة كافية بين المركبة والأخرى تفادياً لوقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وقوع إصابات ووفيات، وضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتباه أثناء القيادة على الطريق لتفادي المفاجآت المحتملة.