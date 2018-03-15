المكتب الإعلامي لحكومة دبي يبحث في بروكسل تعزيز التعاون في مجال الاتصال الاستراتيجي

التقت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم (الخميس) في العاصمة البلجيكية بروكسل، مارجريتس شيناز، المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والأفكار المتعلقة بالاتصال الاستراتيجي في ضوء التجربة الأوروبية المتميزة في هذا المجال، وسعي المكتب الإعلامي للوقوف على أفضل الممارسات العالمية لدعم استراتيجيته في تعزيز رسالة دبي إلى العالم بخطاب متطور يواكب حركة التنمية السريعة فيها كمركز عالمي لصناعة المستقبل.

واستعرضت منى المرّي والوفد المرافق دور المكتب الإعلامي لحكومة دبي وأهدافه الرامية إلى تحقيق أفضل أشكال التعاون بين دوائر ومؤسسات حكومة دبي من جهة والإعلام المحلي والعالمي من جهة أخرى، في ضوء الاهتمام الذي توليه دبي للإعلام كشريك رئيس في عملية التنمية وسعيها لتفعيل دوره في مسيرة البناء التي تدخل بها دبي اليوم مرحلة جديدة تعمل فيها أن تكون المدينة الأذكى عالمياً، توازياً مع سعي دولة الإمارات لريادة الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أعرب المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية عن بالغ تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وللأهداف الكبيرة التي تسعى دبي إلى تحقيقها في ضوء النجاحات التي تمكنت بها من الوصول إلى العالمية في وقت قياسي مقارنة بعمر المدن، مؤكداً ترحيبه بالتعاون مع المكتب الإعلامي لتبادل الخبرات والتجارب المميزة لدى الطرفين.

كما التقت المرّي في العاصمة البلجيكية بروكسل السفير جوهان فيربيكا، المدير العام للمعهد الملكي للعلاقات الدولية (إيغمونت) وهو مؤسسة تعمل في مجال الدراسات والأبحاث، وتقدم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة وتركز بصفة أساسية على الدور الأوروبي في إطاره العالمي، حيث تعرفت سعادتها على مجمل البرامج التي يقدمها المعهد وما تضمه من محتوى، وأثره في تعزيز استراتيجيات التواصل وكيفية الاستفادة من خبرات المعهد وما يقدمه من دراسات في إيجاد سبل فعالة لبناء جسور تواصل مؤثرة على الصعيد الدولي.

وخلال اللقاء أعرب السفير فيربيكا عن إعجابه بالتطور الكبير الذي تشهده دبي ودولة الإمارات بوجه عام في ضوء معرفته بالمنطقة حيث أمضى عدة سنوات في العديد من المدن العربية خلال فترة عمله بوزارة الخارجية البلجيكية، التي شغل فيها العديد من المناصب منها المندوب الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة.

إلى ذلك، شمل نشاط وفد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بلجيكا زيارة مقر شبكة "في تي إم"، والتي تعد الشبكة التلفزيونية التجارية الرئيسة في منطقة "فلاندرز" الواقعة إلى شمال المملكة، حيث التقى الوفد برئاسة منى المرّي، رئيس تحرير الشبكة كريس هوفلاك، ورئيس تحرير الأخبار فيها باتريك فان جومبل، وجرى خلال اللقاء استعراض نشاط الشبكة وما تقدمه من محتوى، وأسلوب العمل فيها والموضوعات الأساسية التي تركز عليها.

وتضمنت الزيارة تفقّد مقر شبكة "في تي إم" حيث تعرفت منى المرّي والوفد المرافق على مختلف مكونات الشبكة وفريق العمل وآلياته والكيفية التي يتم التعاطي بها مع الأخبار، في حين تم التطرق إلى مناقشة السبل التي يمكن من خلالها توسيع دائرة اطلاع المشاهد والمتلقي الأوروبي على ما تحاول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموما القيام به في مجال صنع المستقبل، لاسيما وأن المشاريع التي يجرى تنفيذها على أرض الإمارات تسعى إلى تحقيق النفع والفائدة للإنسانية بشكل عام ولا ينحصر عائدها الإيجابي على أهل الإمارات فحسب.

من جهة أخرى، أعربت المري عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة الخارجية الإماراتية ولأكاديمية الإمارات الدبلوماسية لدورهما الكبير في إنجاح الأهداف المتوخاة من وراء الزيارة حيث كان لهما بالغ الأثر في استكشاف مزيد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز توجهات دبي كمدينة عالمية وتأكيد مكانة دولة الإمارات وإسهاماتها كعضو فاعل ذي حضور مؤثر في المشهد العالمي، منوهةً بالدور المهم الذي تضطلع به الأكاديمية التي يجمعها بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي علاقات تعاون وثيقة ضمن العديد من المشاريع والمبادرات التي أطلقها المكتب سابقاً.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد نظّم العام الماضي "برنامج الاتصال الاستراتيجي" بالشراكة مع "أكاديمية الإمارات الدبلوماسية" وخُصص حصرياً لأعضاء «شبكة دبي للدبلوماسية الإعلامية والاتصال»، وتضمّن محاضرات نظرية وتدريبات عملية، تعين على الاقتراب أكثر من أفضل ممارسات الاتصال على مستوى العالم، سعياً لتأكيد قدرة مسؤولي الاتصال على نقل رسالة دبي بالأسلوب الأمثل، الذي يُبرز مكانتها كمدينة نموذجية من مدن المستقبل.

وتحدّث في البرنامج عدد من الخبراء ذوي الدراية الكبيرة في عالم الاتصال من خلال مناصب دولية رفيعة تقلدوها في حياتهم المهنية مثل باولو بورتاس، نائب رئيس وزراء البرتغال السابق، وتوم فليتشر سفير المملكة المتحدة السابق لدى لبنان وصاحب الكتاب الشهير "الدبلوماسية المجردة"، وبرناردينو ليون، رئيس أكاديمية الإمارات للدبلوماسية.