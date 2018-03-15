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انطلاق حملة زايد الإنسانية العالمية لعلاج فقراء زنجبار

المصدر:
  • زنجبار - عصام الدين عوض
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انطلقت صباح اليوم في زنجبار حملة الشيخ زايد الإنسانية العالمية لعلاج الفقراء في أكثر من 12 قرية زنجبارية بمبادرة من زايد العطاء وجمعية دار  البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية والسفارة الإماراتية في تنزانيا، وستستمر الحملة يومين وتستهدف 6 آلاف مريض ومريضة من مختلف الأعمار وذلك بحسب الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات والذي أكد أن الحملة في يومها الأول استقبلت ألفين و800 مريض من مختلف الفئات تم تقديم العلاج المجاني لهم .

وأضاف الشامري أن الحملة تهدف إلى تخفيف المعاناة عن المرضى انسجاماً مع عام زايد الخير 2018  مبيناً أن الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة  تحرص على تأمين مظلة متكاملة من الرعاية الصحية للفئات المعوزة في الدول كافة

 

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