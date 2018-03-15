طقس صحو إلى غائم ومغبر أحياناً وارتفاع في درجات الحرارة

توقع " المركز الوطني للأرصاد" أن تشهد الدولة غدا طقسا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة بوجه عام.

وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف.. و الرياح جنوبية غربية - جنوبية شرقية / 12 - 25 / 30 كم / ساعة بوجه عام.

ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:29 والمد الثاني عند الساعة 01:46 والجزر الأول عند الساعة 19:17 والجزر الثاني عند الساعة 07:00 فيما يتوقع أن يكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول به عند الساعة 09:04 والمد الثاني عند الساعة 21:46 و الجزر الأول عند الساعة 15:21 و الجزر الثاني عند الساعة 03:59.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى على الدولة ..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 17 90 30

دبي 31 19 90 30

الشارقة 31 15 90 35

عجمان 31 16 90 35

أم القيوين 30 16 85 35

رأس الخيمة 28 18 85 40

الفجيرة 29 20 70 20

العين 32 15 85 20

ليوا 33 13 80 20

الرويس 29 16 80 30

السلع 30 17 80 25

دلما 31 19 85 25

طنب الكبرى 28 18 85 30

طنب الصغرى 28 18 85 30

أبوموسى 28 18 85 30