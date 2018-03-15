حاكم الشارقة يصل إلى باريس

وصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من كبار المسؤولين في المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية الثقافية والفنية والإعلامية.

ويشهد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون افتتاح المعرض الدولي للكتاب في باريس، والذي تحل فيه الشارقة ضيفاً مميزاً لهذه الدورة.

ويحضر سموه خلال فترة تواجده في باريس عرضاً فنياً تراثياً تقدمه فرقة الشارقة الوطنية للتراث الفني، التي تعرض ألواناً مختلفة من الفنون الموسيقية الشعبية في عدد من المواقع الرئيسية في باريس، ويتابع سموه محاضرة أدبية مشتركة بين الجانبين الإماراتي والفرنسي.

ويقوم سموه بزيارة دار الأوبرا، والتي يشهد فيها حفلات تواقيع عدد من الإصدارات لأدباء ومؤلفين إماراتيين، على أن يختتم زيارته للعاصمة الفرنسية باريس بزيارة مقر معهد العالم العربي، الذي سيحتضن عدداً من الفعاليات الفنية والأدبية والثقافية.

ويضم وفد إمارة الشارقة كلاً من هيئة الشارقة للكتاب، ودائرة الثقافة، ومعهد الشارقة للتراث، ودارة الدكتور سلطان القاسمي، ومؤسسة الشارقة للإعلام، بالإضافة إلى جمعية الناشرين الإماراتيين، ومنشورات القاسمي، ومجموعة كلمات للنشر، واتحاد أدباء وكتاب الإمارات، ووكالة أنباء الإمارات

وجمعية الصحفيين ورؤساء تحرير عدد من الصحف المحلية والعربية.